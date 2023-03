Condividi subito la notizia

Guarda: Guarda i fiori, i loro colori, le ali delle farfalle, i loro bellissimi colori , un arcobaleno dai mille colori,. Guarda i prati che a marzo si vestono di nuovi colori, per l’arrivo della tanto attesa primavera. Guarda il rosso di un tramonto infuocato e pensa a quanto è bello il mondo. Guarda gli occhi dei tuoi figli e pensa al miracolo della vita. Alza gli occhi al cielo nero della tua notte buia e guarda gli infiniti mondi e pensa che non siamo soli. Guarda tra le stelle del firmamento infinito e vi troverai scritto il tuo nome. L’ha scritto per te nostro Signore, ed allora pensa e ricordati che non sarai mai solo. Lui è sempre al tuo fianco, sempre a te accantoad accompagnartie proteggerti nei sentieri della vita. Vito Coviello

