Il Comune di Martina ha ottenuto un finanziamento di circa 1 milione di euro di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il miglioramento della rete di raccolta dei rifiuti. La proposta progettuale presentata dal Comune, attraverso l’ARO Ta2, è risultata vincitrice al bando a valere sui fondi PNRR, indetto dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Con decreto, il Ministero ha approvato la graduatoria definitiva delle proposte ammesse al finanziamento nella quale in Comune di Martina Franca si è collocato tra i primi posti rispetto agli innumerevoli progetti presentati dai comuni partecipanti, ottenendo così l’assegnazione dell’intero finanziamento richiesto, pari a 997.142,57 euro.

Si tratta di risorse cospicue e importanti in quanto consentiranno al Comune di acquistare “strutture intelligenti” ossia cassonetti stradali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani (carta, plastica e metallo, vetro, organico e secco residuo) da collocare nelle isole ecologiche dislocate sul territorio, nell’agro e in alcuni punti del centro urbano anche a servizio delle attività commerciali, come prevede il progetto messo a punto dagli uffici del Settore Ambiente. I nuovi cassonetti saranno dotati di sistemi di sanificazione per eliminare odori sgradevoli e insetti, sensori di riempimento e sistemi di accesso controllato mediante tessera utente o tessera sanitaria, trasponder, app mediate smartphone.

“I fondi del PNRR ottenuti per l’acquisto dei nuovi carrellati consentiranno alle casse comunali di risparmiare circa 1 milione di euro sul nuovo capitolato d’appalto per la raccolta dei rifiuti al quale stiamo già lavorando da alcuni mesi nell’ambito dell’ARO Ta2”. Ha spiegato il Sindaco Gianfranco Palmisano.

“Esprimo la mia più viva soddisfazione per il finanziamento del PNRR ottenuto dal Comune che rappresenta un contributo importante per migliorare la rete della raccolta differenziata sul nostro territorio”. E’ il commento dell’Assessore all’Ambiente Pasqualina Castronuovo.

Inoltre, quest’ultimo finanziamento ottenuto si aggiunge a quelli già ottenuti precedentemente con altri progetti candidati al PNRR dai settori Lavori Pubblici, Servizi Sociali e Transizione digitale. I più rilevanti, già aggiudicati, riguardano il settore Lavori Pubblici: 5 milioni di euro di cui 2,5 milioni per la nuova piazza al quartiere Sanità e 2,5 milioni per il II lotto dei lavori dello stadio Pergolo e la riqualificazione dell’area circostante.

