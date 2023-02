Condividi subito la notizia

“Soddisfazione per l’arricchimento dell’offerta formativa e impiantistica del Pitagora”.

L’ha espressa il Presidente del Consiglio d’I.I.S., Pino Giordano, presente stamane all’inaugurazione della palestra dell’Istituto d’Istruzione Superiore insieme al Presidente della Provincia di Matera, Piero Marrese, alla Dirigente Scolastica, Prof.ssa Maria Carmela Stigliano, e al Sindaco della città, Enrico Bianco.

Proprio al presidente della Provincia di Matera, Giordano ha manifestato “gratitudine per questo importante risultato e, in generale, per la vicinanza che palesa sempre per la comunità policorese.

“Questa inaugurazione – ha rimarcato Giordano – non è un semplice e canonico taglio del nastro, ma molto di più. Inaugurare una struttura che, peraltro, è stata inutilizzabile per molto tempo vuol dire non solo dare nuova vita alla stessa, ma anche rendere più ricca l’offerta formativo-scolastica per i nostri giovani. Oggi – ha concluso Giordano – festeggiamo questo nuovo traguardo nella consapevolezza che ancora altri ne taglieremo, come ha avuto modo di confermare Marrese. Un ringraziamento anche alla nostra ‘Vulcanica’ Dirigente Scolastica Stigliano, sempre propositiva e assolutamente collaborativa con noi genitori. Ai nostri ragazzi, infine, l’augurio di poter svolgere le necessarie attività ludico-ricreative connesse al loro percorso di studi, ma anche l’invito a far sì che questa palestra possa essere fruibile da tantissime persone e per un periodo di tempo sufficientemente lungo”.

Hits: 7

Correlati