Condividi subito la notizia

di MICHELE SELVAGGI

Da ieri sera, lunedì 27 marzo 2023, il traffico lungo il tratto stradale che va da Piazza Sant’Antonio Abate alla piazza San Rocco, è tornato normale. E ciò, grazie ai lavori esterni della chiesa del protettore, appena terminati. Lo ha reso noto alla cittadinanza il Parroco di San Pietro e Paolo don Rosario Manco, attraverso una nota in cui, tra l’altro si legge: “ Corso Margherita è stato aperto al transito dei veicoli. I lavori di consolidamento della Chiesa di San Rocco, sono terminati all’esterno ed ora la ditta esecutrice gli stessi, si dedicherà alla parte interna del tempio. Grazie alla cittadinanza tutta e ai commercianti per la pazienza di questi mesi. Grazie al Sindaco Domenico Albano e all’Amministrazione comunale per la collaborazione. Un altro piccolo passo è stato fatto…. Ci avviciniamo alla fine . Vi benedico”. Lo stesso parroco di San Pietro e Paolo, ha colto l’occasione per informare i fedeli, che si sta provvedendo a realizzare l’arredo per la Chiesa di San Rocco restaurata. Chiunque fosse interessato a contribuire alla realizzazione dell’arredo sacro, può contattare lo stesso parroco.

Hits: 0

Correlati