Con nota protocollata mercoledì u.s., abbiamo comunicato formalmente al Sindaco, al Presidente del Consiglio e alla Segretaria Generale le nostre dimissioni da componenti delle commissioni consiliari.

La decisione fa seguito a comportamenti palesemente ostativi in relazione al funzionamento delle commissioni messi in atto dalla maggioranza guidata dal Sindaco Albano.

Il ruolo di condivisione programmatica e di confronto che doveva caratterizzare le commissioni consiliari è stato svilito dalla palese inerzia della maggioranza nel garantire il funzionamento continuo ed efficace delle stesse.

La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la decisione assunta dalla Giunta Albano in relazione al nuovo progetto per la raccolta dei rifiuti senza la preventiva discussione in Commissione Ambiente.

Non vi è stata da parte della maggioranza la volontà di far funzionare seriamente le commissioni per discutere e condividere progetti e idee riguardanti lo sviluppo della nostra comunità.

Abbiamo preso atto che l’impegno assunto dal Sindaco e dalla sua maggioranza per un coinvolgimento serio dei consiglieri di minoranza nelle scelte strategiche dell’amministrazione, si è rivelato fallimentare.

Ci avevano chiesto di fare la minoranza e ci hanno trattato da opposizione.

Continueremo nel rispetto del mandato conferitoci dal voto di tanti cittadini a svolgere il nostro ruolo di consiglieri comunali attraverso gli strumenti che la legge e i regolamenti ci offrono e non faremo mancare il nostro apporto propositivo e di controllo nell’unico interesse che è il bene del nostro territorio.

