Suggestiva performance dal vivo per il contrabbassista lucano Pippi Dimonte che con il suo Trio Mezcal ha tenuto un mini concerto sul terrazzino della Torre dell’Orologio di Piazza Maggiore a Bologna. L’occasione è stata offerta dalla piattaforma internazionale Balcony Tv che si occupa di band e artisti emergenti ripresi in video in location particolari e comunque situate in alto in modo da assicurare una panoramica mozzafiato. Il video è postato sul canale YouTube di Pippi Dimonte nella play-list Trio. Sullo sfondo si vedono i tetti, i campanili e le torri della città felsinea che conserva intatta il suo fascino nonostante la telecamera fissa e gli spazi angusti del terrazzino. Grande è stata l’emozione per il musicista bernaldese e dei suoi due complici Alessandro De Lorenzi alla chitarra e Lorenzo Viale alle percussioni che hanno potuto presentare il brano XXX scritto dallo stesso Dimonte e tratto dal loro CD “Trio Mezcal”. Ai piedi della Torre, nella sottostante Piazza Maggiore, si è raccolta una piccola folla incuriosita dalla musica proveniente dall’alto che ha tributato un caloroso applauso ai musicisti al termine della loro esibizione. Il tutto si è concluso con una breve intervista riportata in coda al video. Il Trio Mezcal è una formazione che cerca le proprie sonorità nel Mediterranean Jazz, la corrente musicale che cattura ritmi e suoni provenienti da tutto il bacino del Mediterraneo per fonderli con il Modern Jazz di matrice nord-europea. Ha tenuto concerti in Italia e all’estero ed ha già pubblicato un album dal titolo omonimo. Giuseppe “Pippi” Dimonte è un musicista professionista e compositore originario di Bernalda che vive a Bologna. Dotato di grande tecnica e versatilità suona con numerose formazioni jazz e col suo contrabbasso è sempre in giro per concerti in club e teatri sia in Italia che all’estero. Diplomato in Contrabbasso Classico (VO) ha studiato al Conservatorio “E.Duni” di Matera ed al Conservatorio “GB. Martini” di Bologna. A 17 anni è già compositore iscritto alla SIAE dove deposita i suoi primi lavori. Ha pubblicato 4 album con composizioni proprie dove il basso elettrico o il contrabbasso sono i protagonisti indiscussi di tutte le tracce. Discografia: Morning Session (2014), Hieronymus (2016), Trio Mezcal (2018), Majara (2020). Basta digitare il suo nome su Google o YouTube per leggere articoli e recensioni che lo riguardano oppure ascoltare e visionare video che lo vedono protagonista sia come leader sia come sideman. Ovviamente è presente anche su Faceook e su http://www.pippidimonte.com che è la sua HomePage.

