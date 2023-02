Condividi subito la notizia

L’Amministrazione comunale di Matera, con il sindaco Domenico Bennardi, si complimenta per il successo ottenuto dal pane prodotto in città e promosso nello stand di “Pane e pace” alla fiera del cibo “Taste” di Firenze, con il valore aggiunto della sostenibilità. Infatti, fra gli oltre 500 espositori presenti alla fiera, il forno materano ha catturato l’attenzione dei visitatori e degli operatori professionali con il prodotto più semplice della tradizione locale, presentato nel più grande formato da oltre 10 chilogrammi. A suscitare interesse anche l’innovativo incarto in legno 100% sostenibile, che riproduce la vecchia tradizione di conservare il pane nella madia, mantenendo il prodotto fresco e naturale. Ristoratori, food blogger e chef stellati, hanno apprezzato il pane di Matera, definito come “l’oro bianco della città dei Sassi”, per la sua qualità unica data dalla bontà della farina che deriva da tre qualità di grani duri della Basilicata e dall’approccio sostenibile della cottura in forno a legna. “Siamo orgogliosi di questa importante vetrina su uno dei prodotto d’eccellenza nella gastronomia materana. -ha commentato Bennardi- Un successo che arriva a pochi giorni dalla Borsa internazionale del turismo di Milano, dove l’Amministrazione comunale sarà presente raccontando anche questo riconoscimento di valore. Ci piace anche l’idea dell’incarto sostenibile, che rappresenta certamente un elemento innovativo”.

Hits: 3

Correlati