Il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, con apposita ordinanza ha modificato le regole di accesso e fruizione dei servizi cimiteriali, al fine di renderli più efficienti ed ottimizzare l’impiego del personale addetto. In particolare, nell’ordinanza si stabilisce che l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali sarà garantita dal lunedì alla domenica, con accesso da entrambi i cancelli e orari differenti nei periodi dell’anno. Infatti, dal 1 aprile al 30 settembre, nei giorni feriali si potrà accedere dalle ore 8 alle ore 11.45 (chiusura cancelli ore 12), e dalle ore 17 alle 18.45 (chiusura cancelli alle 19). Nei giorni festivi dalle ore 8 alle 12.45 (chiusura cancelli ore 13), e dalle ore 17 alle ore 18.45 (chiusura cancelli ore 19). Nel periodo invernale, dal 1 ottobre al 31 marzo, nei giorni feriali dalle ore 8 alle 11.45 (chiusura cancelli ore 12) e dalle ore 15 alle ore 16.45 (chiusura cancelli ore 17). Nei festivi dalle ore 8 alle ore 12.45 (chiusura cancelli ore 13) e dalle ore 15 alle ore 16.45 (chiusura cancelli ore 17). Durante il periodo della commemorazione dei defunti, definito dal 29 ottobre all’8 novembre, si potrà accedere dalle ore 7.30 alle ore 17.15 (chiusura cancelli ore 17.30) e sono sospese tutte le attività relative alle operazioni di: apposizione lapidi, lavori di manutenzione e/o di nuova edificazione dei cippi funerari/cappelle, operazioni straordinarie per trasferimento di salme e/o resti mortali. L’accesso con auto nel cimitero di contrada Pantano, per gli utenti aventi diritto muniti di autorizzazione, sarà consentita nei soli giorni di martedì e giovedì, seguendo gli stessi orari dei pedoni. L’accesso alle imprese autorizzate per l’esecuzione di lavori di apposizione lapidi, lavori di manutenzione e/o di nuova edificazione dei cippi funerari/cappelle nei cimiteri cittadini, sarà consentita dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15 alle ore 17. Le operazioni di ordinaria tumulazione delle salme potranno avvenire tutti i giorni, (esclusi i festivi), dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 14, a condizione che il feretro arrivi presso il cimitero cittadino entro le ore 13, munito di regolare autorizzazione; in caso contrario, sarà predisposta la provvisoria custodia presso la sala mortuaria ivi presente e si procederà alla tumulazione nel successivo primo giorno utile, in ordine cronologico. Infine, le celebrazioni funebri all’interno dei cimiteri cittadini, potranno svolgersi esclusivamente all’aperto e una per volta, salvo modifica delle norme generali.

