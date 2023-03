Condividi subito la notizia

Sabato 1 aprile alle ore 18.00 i bambini, insieme ai loro genitori, sono invitati all’incontro di promozione e prevenzione dell’igiene dentale “La primavera dei denti”.

La Dottoressa Longo spiegherà ai bambini come lavare correttamente i denti, come mantenerli sani attraverso l’alimentazione, come proteggerli con la prevenzione.

A conclusione, lettura e laboratorio creativo sul tema proposto, a cura delle operatrici della RTI Socioculturale-Titanium.

L’evento è gratuito previa iscrizione.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile rivolgersi alle operatrici della RTI presenti nella Biblioteca di Comunità il lunedì e il mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, e il venerdì e il sabato, dalle ore 17.30 alle ore 20.00 oppure inviare una mail a martinafrancabiblioteche@socioculturale.it

