Malgrado l’adozione, oltre un mese fa, della delibera da parte della Regione Basilicata per il riconoscimento del 50% del costo del rinnovo del Ccnl Aris Aiop degli operatori della sanità privata, i dipendenti di Universo Salute ancora aspettano l’adeguamento contrattuale. Una situazione che comincia a rasentare il grottesco, visto il silenzio che impera e la mancata adozione degli atti conseguenti all’approvazione della delibera regionale che per i sindacati costituisce un importante conquista per la definizione di una vertenza che dura ormai da oltre due anni.

I sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Ugl e Fials chiedono pertanto un incontro urgente per conoscere lo stato degli adempimenti di competenza dell’Asp e di Universo Salute in applicazione della delibera regionale.

Una vertenza lunga e stucchevole nella quale a ogni passo che sembra andare nella giusta direzione seguono arretramenti o stop improvvisi. È necessaria una forte accelerazione per consentire agli operatori dell’ ex Don Uva di usufruire di un loro sacrosanto diritto. In assenza di una convocazione immediata delle parti, i sindacati riprenderanno la mobilitazione con la messa in campo di dure iniziative di lotta.

Potenza, 26 gennaio 2023

FP CGIL CISLFP UILFPL UGL FIALS

Segretari

Fp Cgil Cisl Fp Uil Fpl Ugl Fials

Scarano Sarli Guglielmi De Rosa Bellitti



