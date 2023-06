Condividi subito la notizia

L’Ente Provincia di Taranto, presieduto da Rinaldo Melucci, ha avviato le procedure per la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il triennio 2023-2026. Potranno presentare la propria candidatura le professioniste ed i professionisti che, in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni di legge, risultano validamente inseriti nella Fascia 3 dell’Elenco dei Revisori degli Enti Locali del Ministero dell’Interno.

Corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità e dal curriculum vitae in formato europeo regolarmente firmato, la manifestazione d’interesse dovrà essere debitamente sottoscritta e potrà essere presentata entro il prossimo 14 luglio in via esclusiva tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo PEC protocollo@pec.provincia.ta.it. È ammessa la sottoscrizione del documento cartaceo adeguatamente scansionato in formato PDF e allegato alla PEC, ovvero la firma digitale. L’Ente precisa che la comunicazione è finalizzata esclusivamente ad acquisire la disponibilità dei professionisti interessati ad assumere la carica, di conseguenza non costituisce una proposta e, pertanto, non vincola in alcun modo la Provincia di Taranto nei confronti di chi avanza la propria candidatura.

La nomina è demandata alla decisione discrezionale che sarà assunta dal Consiglio Provinciale con l’adozione della relativa delibera consiliare, tramite la quale si procederà a stabilire anche il compenso annuo spettante al professionista incaricato.

Taranto 26 Giugno 2023

Hits: 6