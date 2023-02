Condividi subito la notizia

Prosegue il percorso avviato da questa Amministrazione Comunale di rendere omaggio e onore alla memoria di donne e uomini che hanno impreziosito la nostra Città con le loro azioni.

Dopo aver dedicare due spazi pubblici alla Duchessa Giovanna Frangipane della Tolfa, madre di Papa Benedetto XIII e Angela Castriota Skandeberg prima moglie del Duca Ferdinando Orsini di Aragona, distintesi entrambe per un grande impegno sociale e per la valorizzazione della cultura di Gravina, nei giorni scorsi la Giunta Municipale ha dato il via libera alla intitolazione del giardinetto di Piazza Cavour all’Avv. Raffaele D’Ecclesiis, storico presidente della Banca Popolare della Murgia prima e della Banca Popolare di Puglia e Basilicata poi.

Il provvedimento dell’esecutivo è stato preceduto dal lavoro della Commissione Toponomastica che ha dato il nulla osta all’intitolazione.

Dichiarazione dell’Assessore con delega ai Servizi Demografici Leo Vicino

Questa Amministrazione intende onorare tutti quei concittadini che, in vita, abbiano lasciato un segno tangibile alla Città.

E’ indubbio che l’Avv. Raffaele D’Ecclesiis, presidente della “Banca Nostra” sia stata una figura di altissimo spessore morale, distintosi per l’alto senso civico, Cavaliere della Repubblica e Cavaliere Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana, persona che ha dato lustro a Gravina in Puglia attraverso le sue opere e il suo lavoro, un vero esempio per la collettività ed in particolare per le giovani leve.

