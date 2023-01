Condividi subito la notizia

Quali sono le intenzioni del Ministro della Cultura per il museo di Muro Lucano, è quello che ho chiesto con una interrogazione urgente. Il Sindaco della cittadina lucana ha espresso le sue preoccupazioni circa il rischio di chiusura del Museo per la prossima quiescenza di alcune unità di personale, già carente.

Il ricambio generazionale nella nostra Pubblica Amministrazione si rende ancora più pressante, oggi, per la fuoriuscita di molti dipendenti pubblici che hanno raggiunto l’età pensionabile.

I Musei rappresentano un presidio culturale imprescindibile per il nostro Paese, ricco di storia, e un’attrazione turistica per i territori che li ospitano. Il Museo archeologico nazionale di Muro Lucano, completato nel 2008, per una superficie di circa 1000 mq, è punto di riferimento della storia antica dell’intero comprensorio territoriale della Basilicata Nord-Occidentale con i suoi reperti che provengono dalle attività di scavo e di ricerca archeologica realizzate a partire dal 1980 dall’Ufficio Operativo della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Muro Lucano.

Sono convinto che il Ministro Sangiuliano, che è più volte venuto ospite nella nostra Terra, a cui è molto affezionato, si adopererà rispetto alla problematica evidenziata nell’interrogazione, trovando la soluzione più opportuna.

Roma, 30 gennaio 2023

Sen. Gianni Rosa

