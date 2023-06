Condividi subito la notizia

La Motonautica Lucana Rescue affiliata alla F.is.a ( Federazione Italiana Salvamento Acquatico ) e fiduciaria della Regione Basilicata è sempre presente in tutte le grandi occasioni , per l ‘evento air show frecce tricolori di Policoro abbiamo curato tutta la parte del soccorso e della sicurezza in mare in collaborazione con la guardia di finanza e la capitaneria di porto .

Due giorni intensi di emozioni tra esercitazioni e spettacolo con i nostri volontari e tanto pubblico collaborativo .Quale associazione di protezione civile con specialità acquatica siamo sempre lieti di divulgare i concetti di sicurezza in mare per bagnanti e diportisti.

