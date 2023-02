Condividi subito la notizia

Divertimento ma nel rispetto delle regole. Questo è stato l’obiettivo dei Carabinieri della Stazione di Montescaglioso che hanno effettuato una serie di servizi volti a garantire una cornice di sicurezza in occasione dei festeggiamenti del Carnevale Montese. In particolare, nell’ambito della tradizionale manifestazione giunta alla sua 64esima edizione, i Carabinieri della locale Stazione, collaborati dalle unità Cinofile di Tito, nel contesto di un più ampio dispositivo predisposto dalla Compagnia di Matera al fine di prevenire i reati, sono stati impegnati soprattutto nel contrasto alla cessione e al consumo di stupefacenti nonché all’abuso di assunzione di alcolici anche da parte dei minorenni. I militari dell’Arma hanno così verificato l’eventuale possesso di sostanze stupefacenti e superalcolici da parte dei tanti giovani giunti in paese anche con il servizio di autobus appositamente istituito per il Carnevale Montese. Con un dispositivo che ha visto impiegati per tutta la durata dei festeggiamenti decine di militari e veicoli dell’Arma, i Carabinieri, oltre ai controlli sulle persone in arrivo nel centro abitato, hanno vigilato su tutte le fasi della manifestazione che ha raggiunto il momento più sentito e partecipato con la sfilata dei carri allegorici. Contemporaneamente, attraverso accertamenti compiuti con l’etilometro, le pattuglie dislocate lungo le vie periferiche hanno verificato l’eventuale guida in stato di ebrezza da parte degli automobilisti.

Al termine dei servizi sono state segnalate tre persone alla Prefettura di Matera per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti mentre sei sono state quelle deferite in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria, di cui una per guida sotto l’influenza dell’alcol, una per porto di oggetti atti ad offendere, una per evasione dagli arresti domiciliari e tre per resistenza a Pubblico Ufficiale. Complessivamente tra Matera e Montescaglioso sono state identificate 72 persone e controllati 50 veicoli.

Il dispositivo attuato dai Carabinieri ha permesso quindi alle numerosissime persone affluite a Montescaglioso da tutta la Basilicata e dalla vicina Puglia di partecipare ai festeggiamenti del Carnevale senza che si verificassero incidenti e nel pieno rispetto delle regole.

