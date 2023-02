Condividi subito la notizia

Alle forme variegate e molteplici del mito greco si ispira quest’anno la “Giornata mondiale della lingua ellenica”, che sarà celebrata all’Università del Salento giovedì 9 febbraio 2023, dalle ore 9 nell’aula 7 dell’edificio 6 del Complesso Studium 2000 (via di Valesio, Lecce), con il convegno “Miti greci tra antico e moderno”. La manifestazione, organizzata dal Dipartimento di Studi umanistici in collaborazione con la Comunità ellenica “San Nicola di Myra” di Brindisi e Provincia e con l’Unione dei paesi della Grecìa Salentina, gode del patrocinio dell’Ambasciata di Grecia a Roma, del Ministero degli Esteri greco (Direzione generale per la Diplomazia pubblica e dei Greci all’estero), del Ministero della Pubblica istruzione ellenica e del Consolato onorario di Grecia per Brindisi, Lecce e Taranto.

Le narrazioni greche delle imprese degli dèi e degli eroi che hanno attraversato i secoli, dagli antichi aedi dell’epica sino alle loro riletture nelle letterature moderne, offriranno spunti di riflessione e approfondimento nelle relazioni di Maria Cannatà Ferà dell’Università di Messina, di Tiziana Drago dell’Università di Bari, di Alessandra Manieri, Natascia Pellè, Alessandro Capone e Francesco Giannachi dell’Università del Salento.

«La manifestazione coinvolge anche le scuole e la società civile», spiega la professoressa Alessandra Manieri, «in un percorso di approfondimento del patrimonio linguistico greco e del ruolo fondamentale svolto dalla cultura greca nella formazione della civiltà europea e mondiale».

Venti licei delle province di Lecce, Brindisi, Taranto e Matera, di Chania e di Tebe in Grecia, e tutte le scuole medie della Grecìa salentina hanno realizzato contributi sul mito greco, che saranno pubblicati sulla pagina Facebook della Giornata (@GiornataMondialeLinguaEllenicaSalento) e saranno valutati da un comitato di esperti. La premiazione dei lavori avverrà il 9 marzo 2023 con il contributo del Liceo Docet di Casarano, che ha messo in palio un premio in denaro da utilizzare per l’approfondimento e la divulgazione di temi riguardanti la lingua e la cultura greca antica.

I referenti scientifici del convegno a UniSalento sono i docenti Marcello Aprile, Alessandro Capone, Saulo Delle Donne, Adele Filippo, Francesco Giannachi, Alessandra Manieri, Onofrio Vox. Promotori e organizzatori della manifestazione sono Saulo Delle Donne, Adele Filippo, Alessandra Manieri per l’Università del Salento; Maria Theodoridou per la Comunità ellenica di Brindisi, Francesca Licci e Salvatore Tommasi per l’Unione dei paesi della Grecìa salentina.

In allegato il programma dettagliato.

Hits: 1

Correlati