“Le navette da Matera per l’aeroporto di Bari-Palese sono attive e operano regolarmente. Mi vedo costretta a smentire le false asserzioni diffuse a mezzo social da quanti gettano fango sul Governo Regionale e sull’operato dell’Assessorato alle Infrastrutture e mobilità, ostinandosi ad andare a sbattere persino contro il muro della realtà, rinnegando i fatti per fini di propaganda politica.

Sono tre le navette per l’aeroporto del Capoluogo pugliese finanziate e attivate dalla Regione Basilicata, a seguito della sottoscrizione del contratto ponte del settembre 2021:

Da Matera con partenza alle 7.00 e arrivo a Bari alle 8.15, esegue due fermate

Da Matera con partenza alle ore 17.10 e arrivo a Bari alle ore 18.25, esegue tre fermate

Da Matera con partenza alle ore 20.35 e arrivo a Bari alle ore 21.50, esegue tre fermate

A queste si aggiungono le due coppie già istituite dalla Puglia.

Siamo ben consapevoli che le navette da Matera per l’aeroporto di Bari-Palese sono importantissime sia per i viaggiatori che per lo sviluppo turistico del nostro territorio, per questo lavoriamo per un loro futuro potenziamento da considerare nella nuova programmazione, coerentemente ad una razionale valutazione costi-benefici del servizio e delle effettive esigenze dell’utenza”.

Lo dichiara Donatella Merra, assessore alle Infrastrutture e mobilità della Regione Basilicata.

