“Non c’è e non può esserci speculazione politica sulle emergenze come quella di Maratea (Potenza), interessata nelle scorse settimane da importanti fenomeni di dissesto. Già in occasione della manovra finanziaria ebbi a presentare un odg approvato dall’aula per aumentare le somme destinate al Comune di Maratea. Oggi unitamente a tutta la maggioranza ho votato a favore degli odg presentati da altri colleghi”. E’ quanto fa sapere Aldo Mattia, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo della commissione Ambiente alla Camera. “Sono contento perché per Maratea dopo gli interventi precedenti ci sarà un ulteriore aiuto. Prepariamoci a trovare una risposta sul territorio” conclude Mattia.

