Lunedì 23 gennaio, alle ore 11.15, il sindaco Antonio Decaro e l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso si recheranno in via Trisorio Liuzzi con angolo via Gaetano Marchitelli, a Carbonara, in occasione dell’allestimento del cantiere per il potenziamento del sistema di fogna bianca sul territorio del Municipio IV, che consisterà nella realizzazione di una grande condotta dotata di una fitta rete di captazione delle acque meteoriche al servizio dell’abitato di Carbonara e Ceglie del Campo.

