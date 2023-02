Condividi subito la notizia

Per migliorare la qualità dell’aria in funzione anti covid e sulla scia di quanto deciso da altre regioni, anche la Regione Basilicata adotta provvedimenti per dotare le scuole di sistemi di ventilazione meccanica controllata.

Per illustrare nei dettagli quanto stabilito dalla Giunta regionale il presidente Bardi e l’assessore Galella terranno una conferenza stampa lunedì 20 febbraio, alle ore 11 presso la sala Verrastro.

