Torna a riunirsi il Consiglio provinciale di Taranto.

Quella che sarà la prima seduta del 2023 è stata fissata per la giornata di lunedì 23 gennaio alle 12.30 e si svolgerà nel Salone degli Stemmi presso la sede dell’Ente, in via Anfiteatro n. 4.

Cinque i punti all’ordine del giorno.

Fra gli argomenti che nel corso dei lavori saranno trattati dal presidente della Provincia, Rinaldo Melucci, e dai dodici consiglieri spicca quello relativo alla vertenza ex ILVA che nella giornata di ieri, 19 gennaio, ha fatto registrare l’importante vertice coordinato dal ministro delle Imprese, Adolfo Urso.

Prendendo in esame uno specifico ed articolato ordine del giorno, sarà valutata la proposta di impegnare il presidente e la sua Amministrazione a contrastare gli effetti del recente decreto governativo che prevede misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale; ad assumere ogni legittima iniziativa nei confronti del Governo affinché si dia luogo alla transizione verso un modello di sviluppo alternativo e sostenibile; infine, a partecipare a tavoli istituzionali in grado di realizzare l’accordo di programma già chiesto dal presidente Melucci in qualità di sindaco di Taranto dal 2018.

Taranto 20 Gennaio 2023

