L’on. Chiara Gemma è entrata a far parte del Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei al Parlamento europeo (Ecr).

“Saluto l’ingresso di Chiara Gemma con grande soddisfazione perché si tratta di una collega di grande qualità. Gemma è professore ordinario di didattica dell’educazione presso l’Università degli Studi di Bari, è autrice di numerosi libri e scritti scientifici e porta avanti campagne e iniziative per una nuova cultura della disabilità”.

Lo ha sottolineato l’eurodeputato di Fdi e co-presidente del gruppo Ecr Nicola Procaccini parlando con i giornalisti e presentando l’adesione di Gemma al Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei.

“Con la professoressa Gemma – ha detto Procaccini – stiamo acquisendo una personalità di alto profilo e non vedo l’ora di lavorare con lei. Il suo ingresso valorizza il progetto di Ecr e ci consente di diventare, anche se ex-aequo, il quinto gruppo parlamentare europeo per numero di appartamenti”.

“E’ stata una scelta convinta, maturata con responsabilità. Ho raccolto questa nuova sfida e ringrazio chi mi ha dato la possibilità di condividere un progetto politico che si allinea alle mie sensibilità. Sono felice di entrare a far parte di questa famiglia europea per portare avanti le battaglie in cui credo”.

Così ha commentato la sua adesione al Gruppo Ecr l’eurodeputata del Sud e della Basilicata Chiara Gemma.

“E’ un progetto politico – ha aggiunto – che mi consentirà di lavorare per sostenere le persone in difficoltà, nello specifico quelle con disabilità, che rappresentano le mie battaglie professionali prima e politiche dopo”.

CHIARA GEMMA

EURODEPUTATA CIRCOSCRIZIONE SUD E BASILICATA

