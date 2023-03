Condividi subito la notizia

La Lega Consumatori si caratterizza dalla sua costituzione (1971) come Movimento Educativo e Sociale a fondamento cristiano dei cittadini Consumatori e delle loro famiglie.

Essa si rivolge alle persone e crede nell’opportunità di coinvolgere la famiglia nel ruolo di soggetto sociale attivo in grado di promuovere e produrre valore aggiunto nella società.

La Lega Consumatori è un Movimento di partecipazione democratica e popolare. Essa si offre come luogo di servizio, di informazione ed educazione e di proposta sociale e politica condotta come forza sociale ( e

non partitica) prima ancora che impegnarsi nella tutela del consumatore.

Essa si offre come proposta a chi crede ed è disponibile ad un impegno di autentico volontariato e si organizza a partire dai Gruppi Omogenei Territoriali che si mettono in rete costruendo una organizzazione nazionale che riconosce e valorizza il principio della sussidiarietà .

Il Gruppo Omogeneo Territoriale di Bernalda, avente valenza provinciale, dopo la dipartita del Presidente Mazzei, sta intervenendo sulla sua riorganizzazione funzionale a livello regionale e sui servizi di sportello.

Ci congratuliamo con Nino Petrelli per aver da subito dato la sua disponibilità ad un impegno di volontariato ed aver accettato la gestione dello sportello di Bernalda, sito in Largo Marconi snc c/o Auditorium comunale.

Recapito Sportello: 0835 540260

dal Martedì al Venerdi

dalle ore 10,00 alle ore 12,30

dalle ore 17.00 alle ore 20.00

dal LUN al VEN 16,00 – 18,00

Responsabile NINO PETRELLI 3389214980

E’ possibile rivolgersi allo sportello anche di mattina previo

appuntamento.

