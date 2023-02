Condividi subito la notizia

Potenza, 8 febbraio 2023 – Si svolgerà domani 9 febbraio la cerimonia di intitolazione della sala conferenze multimediale della Cisl Basilicata a Giuseppe Romano, segretario generale della Fai Cisl regionale, scomparso prematuramente lo scorso settembre. Per l’occasione, con il segretario generale della Cisl lucana Vincenzo Cavallo saranno presenti anche Onofrio Rota, segretario generale della Fai Cisl nazionale, e la segretaria nazionale Raffaella Buonaguro. Oltre ai famigliari di Giuseppe Romano parteciperanno i segretari di tutte le categorie e don Giovanni Conte, parroco di Sasso di Castalda. L’evento si terrà presso la sede Cisl a Potenza in Via del Gallitello 56, secondo piano, alle ore 10.

Assunto alla Ferrero nel 1986, Giuseppe Romano è stato tra i protagonisti dei primi accordi sulle flessibilità nello stabilimento di Balvano che portarono il gruppo dolciario a raddoppiare il numero degli addetti in Basilicata negli anni ’90. Nella fabbrica lucana è stato anche Rsu ed Rls. Dal 2008 nella segreteria regionale della Fai Cisl, è stato eletto segretario generale nel 2021. Appassionato di ruralità e ambiente, nonché convinto sostenitore di un modello di sviluppo rispettoso della natura e delle tradizioni locali, Romano è stato anche tra i fondatori dell’associazione degli apicoltori lucani e dell’associazione dei produttori e raccoglitori di frutti del sottobosco.

“Giuseppe – afferma Rota – era un amico e collega mite, generoso, un sindacalista navigato, leale, coerente, sempre volto a svolgere al meglio il suo compito di rappresentanza, una persona seria ma all’occorrenza anche ironica e scherzosa: con questa cerimonia omaggiamo la sua memoria e il suo impegno sociale, e rinnoviamo la vicinanza di tutto il sindacato alla famiglia e alla comunità cislina lucana”.

