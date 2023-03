Condividi subito la notizia

“Si celebra oggi giornata mondiale dell’acqua. È una ricorrenza importante anche per la Basilicata per riflettere sull’importanza di ridurre lo spreco e di assumere comportamenti volti a contrastare il cambiamento climatico. L’acqua è per la nostra regione un bene prezioso, essendo il nostro territorio tra i più ricchi di questa risorsa. La nostra acqua ha un primato di esportazione verso altre regioni di ben oltre il 70%, per circa 200 milioni di metri cubi, ed è quindi nostro preciso dovere di agire per l’efficientamento delle reti di distribuzione obsolete. L’implementazione del sistema di contenimento delle perdite idriche, presentato nei giorni scorsi a Stigliano, è un segno concreto dell’attenzione che la Regione Basilicata e Acquedotto Lucano riservano a questa risorsa.

Il progetto che sarà allargato ad altri 18 Comuni i gestiti da Acquedotto Lucano prevede il monitoraggio delle perdite idriche, l’osservazione dello stato delle condotte, la gestione delle misure e dei consumi legati all’utenza. L’acqua è la risorsa più preziosa della Basilicata. Preservare questa risorsa significa anche migliorare il servizio idrico in Basilicata dopo decenni di abbandono”.

È quanto dichiara l’assessore all’Ambiente e all’Energia della Regione Basilicata Cosimo Latronico in occasione della giornata mondiale dell’acqua.

