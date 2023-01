Condividi subito la notizia

Intervenendo nel corso del convengo organizzato giovedì sera a Melfi, l’assessore all’ambiente ed energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, ha evidenziato come “L’ambito del Vulture Melfese nel piano paesaggistico regionale sia molto ricco di caratterizzazioni. Vi è ovviamente anche la parte rurale, culturale, con la relativa specificità insediativa e naturalistica. Come è noto, con apposito dossier, è stata sostenuta la candidatura dell’area al MAB (Man and the Biosphere) UNESCO, con il coordinamento di George Andrian. Il MAB è un programma scientifico intergovernativo UNESCO per promuovere un rapporto equilibrato tra uomo e ambiente, un tema al centro del dibattito politico mondiale. Ma non solo tutela, prima di tutto lo sviluppo con il piano energetico da 5 milioni di euro, con il finanziamento di 2 campi fotovoltaici a servizio di acquedotto lucano che abbatterà la bolletta della pubblica illuminazione dell’area industriale di Melfi, potendo disporre di una potenza energetica di 4 mega watt a sostegno della depurazione e della pubblica illuminazione del sito industriale. Un modo per abbattere i costi a favore dell’area industriale di Melfi e renderla attrattiva per nuovi investimenti”, ha concluso Latronico.

