Condividi subito la notizia

Era nel programma elettorale di Fratelli d’Italia delle scorse regionali: ricontrattazione delle intese con le compagnie petrolifere e ricadute concrete per i Lucani.

Fratelli d’Italia mantiene le promesse: grazie ai nuovi accordi e al provvedimento che consente ai Lucani di avere il gas gratis, Potenza è la città italiana con meno inflazione d’Italia. Un grande successo che conferma la visione vincente di Fratelli d’Italia.

Quando ho iniziato a parlare di ricontrattazione delle intese con le compagnie petrolifere, sia in campagna elettorale che nelle prime settimane del mio mandato come Assessore all’Ambiente, sono stato accusato di dire panzane. Quando mi sono seduto ai tavoli con Eni, Shell e Total, le accuse sono state di ‘inciucismo’ con i petrolieri. Quando ho presentato gli accordi in Consiglio regionale, parlando delle tre gambe su cui poggiavano le nuove intese: maggiori controlli, sviluppo sostenibile e gas gratis ai Lucani, mi hanno detto che mentivo.

Oggi, il gas gratis ai Lucani è un provvedimento reale e i dati diffusi da Istat collocano Potenza come la città italiana con meno inflazione e su questo dato incide il provvedimento con cui, sui tavoli con le compagnie petrolifere, è stato sancito che il gas estratto in Basilicata è dei Lucani.

Fratelli d’Italia Basilicata è l’unico partito che ha dimostrato di avere una visione ed una progettualità concreta per la Basilicata e che è l’unica forza politica che ha dimostrato con i fatti di mantenere le promesse. Perfettamente in linea con il partito di Giorgia Meloni.

Potenza, 18 aprile 2023

Sen. Gianni Rosa

Hits: 0

Correlati