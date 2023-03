Condividi subito la notizia

“Dissonorata- Un delitto d’onore in Calabria” è il prossimo appuntamento di A Mimì- Teatro Festival Ferrandina. Sabato 11 marzo Saverio La Ruina presenta uno spettacolo pluripremiato -Premio UBU 2007 “Migliore attore italiano” – “Migliore testo italiano”, Premio Hystrio alla Drammaturgia 2010, Premio ETI – Gli Olimpici del Teatro 2007, Nomination “Migliore interprete di monologo”, Premio Ugo Betti per la drammaturgia 2008 “Segnalazione speciale”, Premio G. Matteotti 2007 “Segnalazione della commissione”- e di grande impatto emotivo.

La Ruina, accompagnato dalle musiche dal vivo di Gianfranco De Franco, racconta di donne vittime della legge degli uomini, schiave di un padre-padrone e di un tempo in cui il delitto d’onore era talmente diffuso che una legge apposita quasi lo depenalizzava. Partendo dalla “piccola” ma emblematica storia di una donna calabrese, lo spettacolo offre lo spunto per una riflessione sulla condizione della donna in generale. Parlando del proprio villaggio, parla della condizione della donna nel villaggio globale. Nello spettacolo risuonano molteplici voci di donne. Voci di donne del sud, di madri, di nonne, di zie, di loro amiche e di amiche delle amiche, di tutto il parentado e di tutto il vicinato. E tra queste una in particolare. La “piccola”, tragica e commovente storia di una donna del nostro meridione. Dal suo racconto emerge una Calabria che anche quando fa i conti con la tragedia vi combina elementi grotteschi e surreali, talvolta perfino comici, sempre sul filo di un’amara ironia. Collaborazione alla regia e contributo alla drammaturgia sono di Monica De Simone; le luci Dario De Luca.

“Dissonorata” si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.30 e inizio alle ore 21. Il costo del biglietto è di 10 euro per la platea e di 8 per la galleria. Biglietto unico di 4 euro per ragazzi da 0 a 14 anni.

È possibile acquistare biglietti e abbonamenti al CineTeatro Bellocchio di venerdì dalle 17 alle 21, di sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 21, oppure on line su www.mytickets-system.it.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.

