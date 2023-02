Condividi subito la notizia

Domani, venerdì 10 febbraio, alle ore 11, a Palazzo Adorno a Lecce, sarà presentato il progetto della Provincia di Lecce per la realizzazione di un complesso vicino all’Istituto Tecnico Bachelet e al Liceo Don Tonino Bello, che consentirà di migliorare l’offerta formativa, offrendo contemporaneamente nuovi spazi ludici per il territorio, attraverso la creazione di un’infrastruttura come un vero e proprio Campus.

La Provincia di Lecce ha presentato il progetto, ottenendo il più alto tra i finanziamenti (6 milioni di euro) all’interno del Piano II per l’edilizia scolastica approvato dal Ministero dell’Istruzione e confluito nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Illustreranno tutti i dettagli il presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva, il vicepresidente Antonio Leo, l’assessore al Diritto allo studio della Regione Puglia Sebastiano Leo, il sindaco del Comune di Copertino Sandrina Schito, il dirigente del Servizio Patrimonio ed Edilizia scolastica provinciale Dario Corsini, i dirigenti scolastici Giuseppe Manco (“Bachelet”) e Paola Alemanno (“Don Tonino Bello”).

Lecce, 9 febbraio 2023

