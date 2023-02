Condividi subito la notizia

“Solidarietà a Laura Manta per le gravissime offese a lei indirizzate in queste ore: un atto squallido e lesivo della dignità di una donna che, con capacità e competenza, è impegnata quotidianamente nella politica e nelle istituzioni”.

E’ questo il pensiero della consigliera provinciale con delega alle Pari opportunità Paola Povero, in riferimento alle minacce ed accuse sessiste rivolte da un consigliere comunale di opposizione, nel corso di un comizio, alla prima cittadina di Collepasso Laura Manta.

“Questo squallido atto è la prova di come, nell’anno di grazia 2023, sia ancora diffusa la mentalità maschilista secondo cui una donna non può essere unica artefice della propria carriera. Restano amarezza e profonda tristezza per i messaggi rivolti a Laura, segno che abbiamo ancora tanta strada da fare per raggiungere, in politica come nella società, una cultura basata sul rispetto della persona e su una autentica parità di genere. Il diritto di dissentire è consentito, ma questa non è una critica sana, bensì un’offesa sessista e vigliacca che merita di essere perseguita”, conclude la consigliera Povero.

Lecce, 13 febbraio 2023

