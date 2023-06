Condividi subito la notizia

Il Comune di Santeramo in Colle comunica che a partire da giovedì 29 giugno 2023 sarà effettivo lo spostamento dell’area mercatale a causa dei lavori di adeguamento di via Pietro Sette.

Ricordiamo che lo spostamento riguarderà solo il Settore “Generi Vari” e sarà effettivo fino alla fine dei lavori, stabilita per la fine di dicembre 2023.

La nuova provvisoria area mercatale interesserà l’area compresa tra via Morandi, via Quasimodo, parte di via Carlo Marx, via Padre Serafino Germinario, parte di via Bologna, parte di via Ancora, parte di via Santa Caterina, parte di via Manzoni, via Madonna di Loreto, parte di via A. Grandi, parte di via Don Primo Mazzolari, parte via Orazio Santa Lucia e via Imbriani.

Il costo dell’intera opera, ricordiamo, sarà di 698.000€ finanziati per intero nell’ambito del POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020 – ASSE XII – AZIONE 12.1 “RIGENERAZIONE URBANA SOSTENIBILE – PROGETTO DI INTERVENTO VIA PIETRO SETTE (S1).

Per quanto riguarda, invece, l’erogazione dei contributi economici attraverso la Carta Solidale Acquisti 2023, il Comune ha informato la cittadinanza circa le modalità di richiesta e quelle di erogazione.

Si rende noto, a tal proposito, che la misura prevede un solo contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo di €382,50 erogato attraverso la suddetta carta solidale (carta elettronica delle Poste Italiane prepagata) valido esclusivamente per acquisti di beni di prima necessità.

La graduatoria degli aventi diritto è stata predisposta da INPS sulla base dei dati in proprio possesso e senza presentazione di alcuna domanda e si comunica che i beneficiari verranno informati attraverso una comunicazione scritta dal Comune di Santeramo in Colle non appena termineranno tutti i controlli previsti per legge da INPS (presumibilmente entro la fine del mese di luglio).

Per fare invece attivamente richiesta di accesso ai fondi bisognerà rispettare i requisiti richiesti, ossia l’iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell’anagrafe della popolazione residente e possedere un ISEE non superiore a 15.000 euro.

Saranno esclusi dalla graduatoria i precettori di reddito di cittadinanza, i percettori di reddito di inclusione o qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà, i percettori di disoccupazione Naspi o Discoll, i percettori di indennità di mobilità, coloro che percepiscono fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, i lavoratori beneficiari di Cassa integrazione guadagni – CIG, e tutti coloro che percepiscono qualsiasi altra forma di integrazione salariale o di sostegno in caso di disoccupazione involontaria da parte dello Stato.

Comune di Santeramo in Colle

Hits: 0