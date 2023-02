Condividi subito la notizia

ROMA – 08.02.2023 – I parchi verdi sono considerati luoghi in cui è possibile rilassarsi fornendo un senso di connessione con la natura e l’aria aperta. Tuttavia, il modo in cui questi luoghi sono progettati e mantenuti può spesso purtroppo escludere, ancora oggi, molte persone. Asso.Impre.Di.A., l’Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale, ritiene fondamentale analizzare la problematica e garantire l’accessibilità e l’inclusività a tutti i parchi verdi urbani attraverso una serie di azioni e progetti concreti. Per rilanciare il dibattito su scala nazionale, in occasione della prossima edizione di “MyPlant & Garden – International Green Expo”, la più importante fiera professionale dell’orto florovivaismo, del garden e del paesaggio in Italia in programma a Milano dal 22 al 24 febbraio, Asso.Impre.Di.A. ha voluto organizzare un importante focus dal titolo “Natura e divertimento: salute per tutti, nessuno escluso”. Nuove proposte inclusive per i parchi cittadini”. Un convegno di approfondimento ma anche un momento di riflessione, previsto mercoledì 22 febbraio dalle 13:00 alle 16:00 presso la Sala Convegni 2 – Landscape Area, Pad. 10-B45, a cui parteciperanno i massimi esperti del settore per provare a non escludere più nessuno, invitando le amministrazioni competenti a creare o ad adattare gli spazi verdi delle città in parchi accessibili, favorendo stimoli fisici, cognitivi ed emotivi che si trasformano in evidenti benefici per tutte le persone, anche con disabilità, favorendo una vita più felice ed appagante.

Tra gli interventi più attesi c’è quello del Ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli (che in collegamento video) e del Viceministro dell’Ambiente della Sicurezza Energetica, Vannia Gava che chiuderanno il confronto dopo l’intervento degli esperti e dell’istituzioni tra cui Elena Grandi – Assessora all’Ambiente e Verde Comune di Milano, Sabrina Alfonsi – Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Verde Comune di Roma, Vincenzo Santagada – Assessore alla Salute e al Verde Comune di Napoli, Giovanni Caggiano (presidente ASMEL Comuni d’Italia, Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali), Laura Coccia (ex atleta paralimpica e già parlamentare), Ettore Rosato (Deputato Azione/IV), Alessandro Miani (Presidente SIMA – Società Italiana di Medicina Ambientale), Raffaello Sestini (Presidente del Comitato del Verde Pubblico del Ministero della Transizione Ecologica), Izabela Adamaska (Clinical Development, Product Manager, Team Leader – Termamed), Silvia Brini (Responsabile Area Monitoraggio Qualità Aria e Climatologia Operativa ISPRA) e Cinzia Bau (Responsabile comunicazione e sviluppo Coop. Fior di Loto).

Ad aprire i lavori sarà Gianluca Bartolini, Presidente Asso.Impre.Di.A., introdurrà Alberto Patruno, Segretario generale Asso.Impre.Di.A. mentre a moderare sarà Massimo Lucidi, direttore editoriale di The Map Report.

La registrazione all’evento, attraverso il sito web https://www.assoimpredia.com/myplant-grarden-2023/, consentirà l’accesso gratuito alla fiera “MyPlant & Garden”. Per maggiori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: assoimpredia@gmail.com. Dal 22 al 24 febbraio sarà inoltre possibile visitare lo spazio espositivo organizzato da Asso.Impre.Di.A., presso il padiglione 20 Stand C05-D06, ben 72 mq in cui verranno esposte tutte le attività svolte dall’associazione stessa che per la prima volta espone all’interno della manifestazione occupandosi proprio delle più importanti innovazioni dedicate al tema dell’inclusività degli spazi verdi cittadini, affiancato alla già importante attività istituzionale di difesa delle imprese che operano nel verde e nella tutela dell’ambiente. Main sponsor del focus è Energreen e Deltapav – Media partner: The Map report e MediaLive mentre Partner sono: Fiordiloto, Asmel e la Fondazione E-novation

