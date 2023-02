Condividi subito la notizia

Fra gli oltre 500 espositori presenti alla fiera del cibo Taste di Firenze, Pane e Pace di Matera ha catturato l’attenzione dei visitatori e degli operatori professionali con il prodotto più semplice della tradizione locale ovvero il “Pane di Matera” presentato nel più grande formato da oltre 10Kg. A suscitare interesse anche l’innovativo packaging in legno 100% sostenibile che riproduce la vecchia tradizione di conservare il pane nella madia, mantenendo il prodotto fresco e naturale. Il contenitore è dotato di NFC, una tecnologia che assicura la tracciabilità del prodotto dal produttore al consumatore, la sua unicità ed evita la contraffazione, trasferendo informazioni utili al consumatore. Inoltre essendo in legno naturale garantisce la fragranza durante tutto il viaggio, anche verso destinazioni più lontane come Dubai e New York a cui il prodotto è destinato.

Ristoratori, food blogger e chef stellati, hanno apprezzato il Pane di Matera, che è stato definito come “l’oro bianco della città dei Sassi” per la sua qualità unica data dalla bontà della farina che deriva da tre qualità di grani duri della Basilicata e dall’approccio sostenibile della cottura in forno a legna. Un’altra novità presentata in fiera è stata la confezione dei biscotti di Pane e Pace che ha riscosso un notevole successo grazie all’alta riciclabilità del prodotto realizzato in alluminio e pet che assicura ottime prestazioni nella conservazione, mantenendo la fragranza e il sapore come appena sfornati, per un’esperienza di gusto superiore.

