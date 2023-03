Condividi subito la notizia

“Mi sento di parlare a nome dell’intera Regione Basilicata e dei cittadini lucani nell’esprimere oggi, in occasione del 50°anniversario del nucleo Carabinieri Nas di Potenza, un profondo sentimento di gratitudine per quanto fatto in questi anni e quanto, sono certo, si continuerà a fare, in nome della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini lucani. Con l’occasione, a questi uomini e queste donne, divenuti nel tempo, sinonimo di sicurezza sanitaria ed alimentare, quotidianamente al servizio della comunità lucana per competenze specifiche e una forte determinazione, rivolgo un saluto riconoscente ed affettuoso, con l’auspicio che possano sempre rinnovare il legame con il territorio per affrontare al meglio le sfide emergenti e confermarsi fecondi costruttori di sicurezza e di legalità”.

Lo scrive in una nota, il vicepresidente della Regione Basilicata, Francesco Fanelli, in occasione del 50°anniversario del nucleo Carabinieri Nas di Potenza.

