Lunedì 27 Marzo, in occasione della 61° Giornata Mondiale del Teatro, alle ore 21.00 presso il Piccolo Teatro Comunale “Valerio Cappelli”, si terrà lo spettacolo “Non siamo da buttare”, una commedia brillante in due atti in cui i due protagonisti, si ritrovano sullo stesso ponte, alla stessa ora, in piena notte, pronti a porre fine alle loro sofferenze. Il fortuito incontro tra i due darà vita, in principio, ad una guerra di “precedenza”, poi al confronto sulle ragioni che li hanno spinti all’insano gesto. Uno spettacolo ricco di suspense, comicità e colpi di scena che scandiscono i tempi di questa divertentissima commedia guidata in tandem dal binomio Eliano Morana e Giovanni De Anna.

“Accogliamo con grande piacere questo spettacolo che vede sul palco uno dei nostri talenti, il concittadino Giovanni De Anna – evidenzia l’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo, Carlo Dilonardo – che grazie allo studio, alla dedizione e alla sua passione continua il suo percorso attoriale in giro per l’Italia. Tengo a ringraziare vivamente il Sindaco e l’Amministrazione Comunale per aver accolto la proposta di inserire la Giornata Mondiale del Teatro nelle linee programmatiche condividendo l’importanza che il teatro riveste per l’intera comunità, con la quale vogliamo condividere questo divertente spettacolo. Abbiamo a cuore – conclude l’Assessore – i nostri talenti che investono energia, dedizione e studio quotidianamente nello studio delle arti sceniche, convinti – come affermava Paolo Grassi – che il teatro debba essere un bene da tutelare fermamente per la crescita culturale, sociale e civile dell’intera comunità”.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito con prenotazione obbligatoria presso l’Info Point di Martina Franca, in Piazza XX Settembre, n.3, tel. 080 411 65 54

