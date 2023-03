Condividi subito la notizia

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, è convocata per domani 8 marzo, alle ore 9.30, nell’atrio della palazzina amministrativa dell’Azienda ospedaliera ‘San Carlo’ di Potenza la conferenza stampa di presentazione della sezione “Per la mamma” sviluppata all’interno del Progetto Salute Basilicata, il punto di accesso unico ai servizi sanitari della Regione Basilicata, fruibile attraverso apposita applicazione per smartphone e sito web dedicato.

Incontreranno i giornalisti la ginecologa Maria Teresa Orlando, il direttore generale dell’AOR San Carlo di Potenza, Giuseppe Spera e l’assessore regionale alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli.

