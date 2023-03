Condividi subito la notizia

Il Presidente della Provincia di Potenza Christian Giordano in occasione della inaugurazione del Mediashow di Melfi ha consegnato una targa ufficiale di riconoscimento alla scuola Federico II ed al suo dirigente scolastico Armentano per l’impegno profuso in favore delle nuove generazioni.

Con Giordano i consiglieri Rocco Pappalardo e Vincenzo Bufano.

