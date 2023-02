Condividi subito la notizia

Vitanna Panetta è ufficialmente Consigliera Comunale del gruppo di maggioranza “PERBENE’’. Nel corso del Consiglio Comunale del 2 febbraio vi è stata la surroga del Consigliere Domenico Gigante, ora Assessore alle Politiche di Bilancio e Tributarie, di Valorizzazione delle Risorse Umane e dello Sviluppo e Promozione Economica Locale, con la neo Consigliera.

<<Per me è un grande onore poter sedere in Consiglio Comunale, prendere parte ai lavori di questa assise e poter contribuire al bene della comunità di Ginosa e Marina di Ginosa – dichiara Panetta – ringrazio il Presidente del Consiglio, il Sindaco, la Giunta, tutti i Consiglieri e i cittadini per questa opportunità>>.

Alla luce dell’incarico assessorile conferito a Gigante, il nuovo capogruppo della lista PERBENE è Luca Melchiorre, Consigliere con Delega alle Politiche Giovanili, che diviene nuovo membro della Commissione I (Bilancio e Tributi) e Commissione IV (Controllo e Garanzia).

