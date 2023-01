Condividi subito la notizia



E’ stato pubblicato sul sito del Comune di Ginosa l’avviso pubblico in risposta al bando di ANCI denominato “Link! Connettiamo i giovani al futuro’’ per acquisire manifestazioni di interesse e selezionare un gruppo di ragazzi e di ragazze, anche stranieri o appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche, di età compresa tra i 16 e i 35 anni, che non lavorano, non studiano e non stanno frequentando un corso-percorso di formazione.

Chi sono i NEET?

NEET sta per Not in education, employment or training, ovvero i ragazzi che non lavorano né sono inseriti in un percorso di istruzione o di formazione.

L’obiettivo è supportarne il coinvolgimento attivo e la capacità progettuale e realizzativa, valorizzandone le motivazioni, gli interessi, le curiosità e le idee, accrescendo allo stesso tempo il livello delle loro competenze.

Il campione raccolto sarà coinvolto nell’attivazione di un progetto di studio e di sperimentazione che possa coinvolgere le istituzioni, le associazioni, gli enti del territorio e avviare un processo in grado di riattivare ragazze e ragazzi e dare loro l’entusiasmo, la voglia e l’opportunità per entrare/rientrare nel mondo del lavoro o della formazione, riducendo così la percentuale di Neet e promuovendo l’inclusione sociale attraverso percorsi personalizzati.

<<Attraverso questo avviso, che fa seguito al percorso di formazione e accompagnamento rivolto ai NEET promosso da ANCI a cui il Comune di Ginosa ha partecipato – dichiara il Consigliere con delega alle Politiche Giovanili Luca Melchiorre – vogliamo continuare a dare ulteriore supporto e risposte concrete ai giovani di Ginosa e Marina di Ginosa.

Ora, in collaborazione con altre Istituzioni ed Enti del Terzo Settore, vogliamo generare politiche di sostegno alle giovani generazioni del territorio, al fine di combattere le varie forme di disagio educativo e favorire un’integrazione interculturale, intergenerazionale e intragenerazionale.

Basti pensare che in Puglia la percentuale di NEET raggiunge il 30,6% della popolazione (250mila giovani – dati Istat 2022).

Un dato allarmante che non può e non deve essere ignorato. Per questo motivo, vogliamo coinvolgere i giovani in questa proposta di progetto, con l’obiettivo di predisporre interventi mirati per mappare la presenza dei giovani NEET e creare opportunità educative, formative e professionalizzanti insieme agli stakeholder che vorranno condividere questo percorso>>.

Sono online sul sito del Comune di Ginosa due avvisi, uno rivolto ai ragazzi e uno diretto ai partner interessati alla co-progettazione e realizzazione di interventi da presentare.

BANDO 16 – 35 ANNI https://www.comune.ginosa.ta.it/vivere-il-comune/attivita/notizie/item/avviso-pubblico-diretto-ad-acquisire-manifestazioni-di-interesse-per-la-partecipazione-di-giovani-neet-al-progetto-da-presentare-in-risposta-all-avviso-di-anci-denominato-link-connettiamo-i-giovani-al-futuro

BANDO PARTNER: https://www.comune.ginosa.ta.it/vivere-il-comune/attivita/bacheca/item/avviso-pubblico-diretto-ad-acquisire-manifestazioni-di-interesse-per-individuare-partner-interessati-alla-co-progettazione-e-realizzazione-di-interventi-da-presentare-in-risposta-all-avviso-di-anci-denominato-link-connettiamo-i-giovani-al-futuro

