Condividi subito la notizia

L’immagine che vedete mostra con chiarezza cosa sta accadendo sulla SS 653 “Sinnica” e precisamente un fronte franoso che interessa il viadotto “Fortunato”, ma in questo caso non troppo, all’altezza del km. 50+600. Insomma, si è rimobilitato il fronte franoso che già aveva interessato quell’area nel 2019. C’è da augurarsi che eventuali disagi, per interventi che appaiono più che urgenti, non durino a lungo.

Maurizio Bolognetti, Segretario Radicali Lucani

Hits: 3

Correlati