“Filosofia, industria culturale, imprese e territorio. Per una progettazione sostenibile” è il tema della tavola rotonda conclusiva delle attività del “Laboratorio di formazione al lavoro” organizzato dal corso di laurea in Filosofia dell’Università del Salento: l’appuntamento è per giovedì 12 gennaio 2023, alle ore 9, nella sala della Grottesca del Rettorato (piazza Tancredi 7, Lecce).

Coordinato dalle docenti Nadia Bray e Luana Rizzo, il laboratorio ha offerto agli studenti del corso l’opportunità di confrontarsi con diversi “portatori di interesse” del territorio locale e nazionale, e di riflettere sulle potenzialità della formazione filosofica all’interno di contesti diversi da quelli tradizionalmente collegati all’insegnamento o alla ricerca accademica, quali il mondo della moda, dell’editoria, della ricerca d’archivio, della medicina, della formazione, della progettazione e dell’informazione digitale.

Dopo i saluti del Rettore Fabio Pollice e del presidente del corso di laurea Fabio Ciracì, con le professoresse Nadia Bray e Luana Rizzo dialogheranno: Elisabetta Salvati (Aforisma Business School), Corrado Russo (Rete Innovazione Sociale), Anastasia Buda (Samsung), Fabio Siciliani (consulente editoriale della casa editrice I libri di Icaro), Rosanna Calcagnile (Calcagnile Academy), Rosalia Serra (ASL Lecce), Emanuela Ingusci (Università del Salento), Luigi Tommasini (Fondazione Turati).

Lecce, 11 gennaio 2023

