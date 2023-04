Condividi subito la notizia

“Un grande lavoro di squadra, con la regia e il sostegno dell’Amministrazione Comunale e il supporto e la competenza interdisciplinare di Donato Viggiano, ha portato Greenswitch a vincere il Bando regionale sulla produzione di idrogeno verde ed ottenere un finanziamento per 10 milioni di euro, che potrà contribuire in maniera decisiva al rilancio occupazionale della Val Basento, qualificandosi come piattaforma industriale della transizione verde, in sintonia con gli obiettivi del PNRR”. A dichiararlo il sindaco di Ferrandina Carmine Lisanti, all’indomani della pubblicazione della graduatoria del Bando idrogeno.

L’investimento, come è noto, si pone l’obiettivo di sostenere la produzione e l’uso a livello locale di idrogeno verde nell’industria, nelle PMI e nel trasporto locale, in cui l’idrogeno sia prodotto a partire da fonti rinnovabili della zona e utilizzato localmente.

La Basilicata ed in particolare l’Area industriale di Ferrandina e Pisticci sono siti che si prestano fortemente a diventare veri e propri Hub per la produzione di idrogeno verde nella logica della transizione ecologica, a cui l’intera la Val Basento si deve convertire.

“Un sentito ringraziamento al nostro concittadino Pat Tremamunno, che – sottolinea Lisanti- in primis ha accolto ancora una volta la sfida proposta dall’Amministrazione Comunale, e a tutti coloro che hanno lavorato notte e giorno affinché tutto questo si realizzasse, a partire dal presidente di Greenswitch, Antotonella Russo, a Michele Pepe e Salvatore De Angelis. Un ringraziamento particolare all’ingegner Antonio Cuccarese che con Donato Viggiano hanno definito i dettagli del progetto, poi risultato vincente”.

“Non posso non evidenziare- prosegue- l’azione meritoria della Regione Basilicata per aver fatto propria la strategia nazionale sull’idrogeno che vede il nostro territorio collocato tra le Regioni Hydrogen Valley (distretti dell’idrogeno)”.

Fondamentale, inoltre, la convergenza e sintonia tra l’Amministrazione Comunale e il Consorzio Industriale, sull’intera strategia di sviluppo dell’Area industriale, che ha visto da ultimo, e non solo, il finanziamento, a favore del Comune di Ferrandina da parte della Regione Basilicata, del progetto di riammodernamento della rete ferroviaria secondaria in area industriale, i cui lavori ammontano a circa 15 milioni di euro, snodo fondamentale per la logistica delle merci.

“Sono convinto- conclude il sindaco di Ferrandina- che il lavoro alla fine paga sempre e i problemi, soprattutto quelli complessi, richiedono profondità di conoscenza, credibilità e serietà nelle interlocuzioni con le varie Istituzioni regionali e nazionali”.

