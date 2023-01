Condividi subito la notizia

Frequenta il “Gasparrini” di Melfi il miglior allievo di cucina delle scuole alberghiere della Basilicata. Felice Sibilia, 17 anni è originario di Rionero in Vulture. A decretare la sua vittoria una giuria di esperti riunita nella città federiciana per valutare gli starter a base di filetto di baccalà presentati dai sette finalisti del concorso. Felice così parteciperà di diritto, come rappresentante della regione, alle finali del campionato italiano che si svolgeranno a Rimini il prossimo 19 febbraio. Competizione alla quale, lo scorso anno, un allievo potentino, riuscì a classificarsi secondo, portando a casa una medaglia d’argento. “E’ stato come sempre un importante momento di confronto e crescita- ha commentato il presidente dell’Unione regionale cuochi lucani, Rocco Giubileo – quello del concorso giunto quest’anno all’ottava edizione”.

Hits: 9

Correlati