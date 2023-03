Condividi subito la notizia

Domenica 19 marzo alle 19 (ingresso riservato ai tesserati con contributo associativo) il Teatro Campo la Donna del Lug Ex Macello di Corsano ospita il concerto “I Calsolaro – barba, capelli e ballabili“. Si tratta del terzo “viaggio” del cantante, musicista e ricercatore pugliese Dario Muci, in collaborazione con il mandolinista Antonio Calsolaro e il chitarrista Massimiliano De Marco, a caccia delle tracce di una tradizione del Sud ancora poco conosciuta: “La Barberia”. La musica delle sale da barba è un genere musicale popolare che trae le sue origini probabilmente dalla dominazione spagnola. Fino alla metà degli anni ’50 molti barbieri erano anche maestri di musica (principalmente strumenti a corda, per lo più mandolini, chitarre, violini) e nei ritagli della giornata lavorativa istruivano e al tempo stesso tramandavano le ballate (i ballabili) per le feste o le serenate che si eseguivano ogni notte. Per info e prenotazioni 3277016681 – www.macello.org.

