Condividi subito la notizia

Dopo l’edizione pilota del 2020 e il grande successo del primo appuntamento della nuova edizione a Torino, i Future Days e Next-Land arrivano a Bari domani, martedì 7 marzo, grazie al sostegno di Enel Cuore Onlus: dalle ore 11, presso Porta Futuro Bari, oltre 300 ragazzi e ragazze delle scuole medie inferiori “Clementina Perone – Carlo Levi”, “G. Carducci” e “Japigia 1” di Bari esploreranno le opportunità̀ professionali più̀ innovative che il territorio offre, attraverso l’esperienza diretta e il confronto con imprenditori e testimonial del mondo delle aziende.

In un incontro ispirato alla formula del business speed date, Porta Futuro Bari si popolerà di professionisti provenienti dalle seguenti aziende: Brainpull, Build you, Enel, Fleetsave, Hypernova, Marketing Movers, Stellantis, Vodafone.

All’evento interverranno, tra gli altri, il vicesindaco Eugenio Di Sciascio e l’assessora alle Politiche educative e giovanili Paola Romano.

Partito a ottobre 2022 e fino al 2024, il progetto Next-Land si pone l’obiettivo di accompagnare 2.500 ragazzi e ragazze di scuole secondarie di primo grado nel loro percorso di crescita e scelta di formazione superiore. Un’inedita rotta educativa tracciata grazie al contributo culturale e alla partecipazione attiva di ricercatori, educatori museali e imprenditori che hanno deciso di investire sul futuro e supportare insieme i giovani. Dopo una serie di laboratori STEM, le classi si confrontano con interlocutori in grado di far comprendere loro la connessione tra studi e carriere tecnico-scientifiche con i Future Days, tre grandi eventi (Torino, Bari, Napoli) in luoghi simbolo per l’innovazione e la ricerca.

Le attività co-progettate ad hoc dal Politecnico di Torino, dall’Università degli Studi di Torino, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dal Politecnico di Bari e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Bari e di Torino, e con il supporto di Cooperativa Social Lab (Bari) e Cooperativa La Locomotiva (Napoli) hanno come obiettivo il potenziamento della percezione positiva delle materie STEM.

Next-Land è sostenuto dal Fondo di Beneficenza di Intesa Sanpaolo, da Enel Cuore Onlus, dalla Fondazione Vodafone Italia, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Fondazione CRT, in collaborazione con la Regione Piemonte e Obiettivo Orientamento Piemonte, con il patrocinio delle città di Torino, Bari e Napoli e proseguirà per l’ultimo appuntamento dei Future Days a Napoli mercoledì 15 marzo, presso la Città della Scienza.

Hits: 0

Correlati