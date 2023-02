Condividi subito la notizia

Si terrà domani 8 febbraio, davanti alla sede della Regione Basilicata, a Potenza, a partire dalle 10, il sit in organizzato da Filt Cgil e Fit Cisl dei lavoratori ex Auchan per dare luce a una vertenza che sta scivolando in un pericoloso oblio, con i protagonisti che via via si stanno defilando. A breve scadranno le Naspi e i lavoratori si troveranno senza ricollocazione e senza incentivo dato che Conad non ha dato seguito agli impegni assunti. È necessario che la Regione e l’assessore al ramo si facciano garanti e parte attiva di questa vertenza che, al di là del bando più volte andato deserto, vede l’interessamento di altri player che potrebbero subentrare i quali però potrebbero non tenere conto della platea dei lavoratori coinvolti nella vertenza. Prima che la situazione degeneri creando tensioni e disordini e visto il totale silenzio di tutte le istituzioni locali a tutti i livelli, chiediamo alla Regione Basilicata un incontro urgente per fare il punto della situazione anche alla presenza del sindaco di Melfi, nella cui area industriale è collocato il sito produttivo ex Auchan.

Potenza, 7 febbraio 2023

Segretario generale Filt Cgil Basilicata

Luigi Ditella

Segretario generale Fit Cisl Basilicata

Sebastiano Colucci

