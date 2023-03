Condividi subito la notizia

A partire da domenica prossima 5 marzo al canile comunale parte “Dog Walking – Regala una passeggiata ad un cane”. Dalle 10.00 alle 12.00 sarà possibile portare a spasso uno dei simpatici amici a quattro zampe che vivono nella struttura gestita dall’associazione Social Point Odv.

Sarà sufficiente recarsi negli orari stabiliti al canile dove componenti dell’associazione e volontarie forniranno indicazioni, consigli e guinzagli per le passeggiate che si potranno fare negli spazi del canile o nelle immediate vicinanze. Non è necessaria la prenotazione.

L’iniziativa, che si tiene per la prima volta, proseguirà anche nelle prossime domeniche di marzo. L’obiettivo è quello di diffondere una cultura del rispetto dei cani e avvicinare i cittadini alla struttura con l’auspicio di incentivare le adozioni.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 339/7245763.

