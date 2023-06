Condividi subito la notizia

“Disability Pride”, il gazebo di piazza Garibaldi diventa accessibile grazie alla generosità di un’azienda tarantina

Grazie alla generosità dell’azienda tarantina “Nuova Infissi Italia”, guidata da Renato Cacciotta, anche il gazebo di piazza Garibaldi diventa accessibile a tutti.

Un autentico miracolo quello compiuto dall’imprenditore tarantino che, con pochissimo preavviso, è stato coinvolto dall’amministrazione Melucci in questa gara di solidarietà per consentire agli artisti diversamente abili che si esibiranno stasera per il “Disability Pride” di poter calcare questo piccolo, ma significativo, palcoscenico. Cacciotta non ha esitato un attimo a offrire il proprio contributo, anche nel ricordo del padre Giovanni recentemente scomparso dopo aver guidato per anni l’azienda.

Questa mattina, alla presenza del vicesindaco Fabrizio Manzulli e del consigliere comunale Luca Contrario, che hanno fatto da tramite tra azienda e organizzatori del “Disability Pride”, la rampa rimovibile è stata posizionata e sarà utilizzata questa sera e tutte le volte che ce ne sarà bisogno, segnando l’attenzione dell’amministrazione Melucci verso l’accessibilità e l’abbattimento delle barriere architettoniche.

«Lo ricordo a me per primo – le parole del vicesindaco – siamo l’amministrazione che ha licenziato un Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che implementa ogni nuova progettazione con le previsioni di quel documento. Sull’esistente, possiamo intervenire solo con strutture di questo tipo, che devono anche preservare le testimonianze storiche, ma questo non deve impedirci di coltivare questa attenzione, che resta un dovere e un esercizio di civiltà».

