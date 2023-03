Condividi subito la notizia

Una community digitale di oltre 80mila persone in tutto il mondo e una strategia d’impresa incentrata sulla formazione online: è pronta per entrare nel mercato “Natura illustrata”. La creative academy pugliese propone, infatti, contenuti didattici digitali creativi, incentrati sui valori e l’amore per l’arte e la natura, ad artisti, professionisti, appassionati e curiosi. L’idea di business è figlia di un team di persone con competenze e caratteristiche complementari (l’artista, art manager e creatrice digitale di contenuti educativi Anastasiia Morozova, il digital creator, strategist ed executive manager Fabrizio Faggiano e l’ingegnera software e user experience specialist Alexandra Aldea) ed è stata sviluppata grazie al percorso di accelerazione e accompagnamento imprenditoriale promosso e gestito da “InnovAction Factory”, una delle venticinquefactory riconosciute nell’ambito dell’intervento “Estrazione dei Talenti” con cui la Regione Puglia, attraverso ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione finanzia percorsi personalizzati di accompagnamento e accelerazione rivolti a team di aspiranti imprenditori innovativi nell’ambito delle aree prioritarie di innovazione indicate dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente.

INNOVACTION FACTORY

Con focus specifico sull’area prioritaria di innovazione “Comunità digitali, creative e inclusive”, l’ATS InnovAction Factory ha come capofila la società cooperativa Officine Cantelmo di Lecce e un partenariato di quindici soggetti tra incubatori e acceleratori d’impresa di tutta Italia (The Qube, Enne3, GoDesk, CoworkingSA, Innesta), enti di formazione e associazioni impegnate nella mobilità internazionale come strumento per l’internazionalizzazione delle competenze professionali (Fondazione ITS Turismo Puglia, l’Agenzia per il Lavoro PmItalia Lecce, WIP – Work in Progress), imprese innovative (MRS) e tanti altri, che dal 2021 accompagnano e valorizzano idee imprenditoriali innovative e ad alta intensità di conoscenza espresse dai team. «Natura illustrata rappresenta una bella soddisfazione per il nostro operato e siamo entusiasti di condividere queste notizie con i partner, oltre che con i responsabili dell’intervento regionale. Siamo convinti che i corsi di Anastasiia avranno un grande impatto sul mercato di nicchia e non vediamo l’ora di vedere i risultati», commenta Raffaella Ferreri, program acceleration manager di InnovAction Factory e founder dell’incubatore The Qube.



NATURA ILLUSTRATAAttraverso un programma completato in poco meno di otto mesi, e il supporto di professionisti ed esperti che hanno condiviso conoscenze e buone pratiche incentrate sullo sviluppo di un modello di business, gestione e avvio di impresa e strategie di commercializzazione a tutto tondo, gli ideatori di Natura Illustrata hanno potuto implementare in chiave imprenditoriale quello che era il loro disegno di vita da diversi anni. Il brand Natura Illustrata, infatti, nasce in Puglia nel 2018 ad opera della giovane artista russa Anastasiia Morozova che, dopo aver studiato all’Accademia delle Belle Arti a Perm e aver lavorato in diverse gallerie d’arte tra Parigi e New York, decide di trasferirsi in Puglia e raccontare, attraverso le sue illustrazioni, i vari scenari che incontra durante i suoi innumerevoli viaggi. I racconti sui social di Anastasiia, uniti allo stile realistico e semplice delle sue illustrazioni, hanno catturato non solo l’interesse di designer, acquerellisti e illustratori, ma hanno coinvolto anche una community appassionata di arte, animali, fiori e funghi che è cresciuta fino a raggiungere più di 80.000 follower su Instagram, Facebook e TikTok. Analizzando i bisogni e le richieste di un target di nicchia, Natura Illustrata ha ideato una soluzione che intende fornire competenze professionalizzanti, nuove opportunità e una community dinamica e interattiva dove riconoscersi sotto lo stesso brand. La piattaforma web www.anastasiiamorozova.com è attiva da circa un mese e il primo corso formativo Make Art with Confidence è proposto online da circa una settimana. Si tratta di un percorso strutturato in sei settimane rivolto ad artisti che vogliono imparare le basi del disegno e della pittura, trovare il loro stile e promuovere o vendere le loro opere. Al corso hanno già aderito artisti di 10 paesi provenienti da quattro continenti. Il Team di Natura Illustrata, inoltre, è stato da poco selezionato nel programma Culture Moves Europe che sostiene la mobilità di artisti e professionisti della cultura e che fa parte della sezione “Cultura” di Europa Creativa. Il progetto, che si svolgerà nella regione catalana degli Alti Pirenei, prevede una serie di incontri con botanici e scienziati provenienti da tutta la Catalogna e workshops di illustrazione e pittura botanica a cura di Anastasiia.

