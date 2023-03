Condividi subito la notizia

Sarà pubblicato nei prossimi giorni, l’Avviso per il bando di accesso ai contributi per l’affitto, appena assegnati anche al Comune di Matera dagli uffici regionali. Lo rende noto l’assessore alle Politiche sociali, Valeria Piscopiello, che invita tutte le famiglie rientranti nelle fasce di reddito come aventi diritto, a prepararsi per inoltrare la domanda, in modalità esclusivamente telematica. “È importante -spiega Piscopiello- dotarsi quanto prima di identità digitale e attivazione Spid personale, perché come da normativa nazionale vigente, sarà l’unico modo per presentare la domanda senza possibilità di delega. Quindi, esorto tutti fin da subito ad attivarsi per aprire la propria posizione Spid, in modo da essere facilitati anche nei tempi”. In base al Decreto Semplificazione, che interviene sul Codice dell’amministrazione digitale, dal 1 ottobre 2021 i servizi al cittadino sono accessibili solo attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (Spid), la Carta d’identità elettronica o la Carta nazionale dei servizi.

Hits: 1

Correlati